Conseil fédéral – Pourquoi la rumeur sur le départ de Guy Parmelin s’est emballée? Le ministre de l’Économie a dû démentir les spéculations sur son départ. La réalité, c’est qu’ils sont plusieurs à espérer qu’il tourne les talons. Florent Quiquerez

Actuel ministre de l’Économie, Guy Parmelin a été élu au Conseil fédéral en 2015. Keystone/Martial Trezzini

Le fait est rarissime. De mémoire de journaliste, jamais un conseiller fédéral n’avait pris le temps de communiquer dans le seul but de démentir une rumeur sur son retrait. Or, vendredi, Guy Parmelin l’a fait: «Par souci de clarté, j’exprime ma volonté de me représenter à l’élection du Conseil fédéral lors de la session d’hiver 2023. Ma motivation est intacte», écrivait-il en fin de journée sur Twitter.