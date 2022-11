Destinés croisés en tennis – Pourquoi la Suisse a réussi là où la France a échoué Alors que la Coupe Davis se dispute dans un anonymat poli, un regard sur le crépuscule de deux générations dorées. L’une a tout gagné, l’autre a largement déçu, Emmanuel Bayle - directeur de l'ISSUL

2022 aura marqué les adieux de Roger Federer, Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon… et les mois à venir peut-être ceux de Stan Wawrinka, Gaël Monfils et Richard Gasquet… La fin d’une génération exceptionnelle pour le tennis masculin suisse et français avec des destins croisés au final très différents en termes de palmarès. Leur retraite sportive génère aussi une certaine forme de nostalgie renforcée par la crainte d’une relève qui s’annonce très délicate à la différence d’autres grands pays du tennis comme l’Australie, le Canada, l’Espagne, les États-Unis, l’Italie ou la Russie. La peur de ne plus rêver, vibrer et d’être porté par ces champions qui nous quittent.