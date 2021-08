Régime des talibans – Pourquoi la Suisse n’accueillera pas un grand nombre d’Afghans Le Conseil fédéral fixe comme priorité d’évacuer pour l’instant 280 personnes. Il a envoyé les forces spéciales à Kaboul pour y arriver. Arthur Grosjean , Berne

Comment la Suisse doit-elle se positionner face au drame afghan? Les deux conseillers fédéraux PLR, Ignazio Cassis et Karin Keller-Sutter, sont à la manœuvre. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Pas question d’accueillir 10’000 Afghans le plus rapidement possible sur sol helvétique pour les protéger du régime taliban. Cette demande, formulée depuis plusieurs jours par la gauche, laisse de marbre le Conseil fédéral. Pourquoi? «Je ne vois pas selon quels critères on choisirait les gens alors que la situation à Kaboul est chaotique et qu’on ne peut pas quitter le pays, explique Karin Keller-Sutter, la cheffe du Département de justice et police, à l’issue de la séance de mercredi. Il faut se montrer raisonnable et pragmatique.»

Le pragmatisme, selon le gouvernement, c’est pour l’instant de donner la priorité absolue à l’évacuation de 280 personnes. Qui sont-elles? Il y a d’abord 30 ressortissants suisses qui demandent à être rapatriés. Ensuite, une quarantaine d’employés locaux de la Direction du développement et de la coopération (DDC), ainsi que leur famille proche. En tout, environ 230 personnes. «Ils risquent leur vie pour avoir travaillé pour une organisation occidentale», souligne Ignazio Cassis, le chef des Affaires étrangères. Enfin, on compte encore des collaborateurs de grandes organisations internationales comme le CICR.