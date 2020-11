Vaccination contre le Covid-19 – Pourquoi la Suisse n’envisage pas de vaccin avant Noël L’Europe et les États-Unis espèrent une autorisation en décembre. Dans notre pays, les premières piqûres devraient attendre la première moitié de 2021. Réactions. Caroline Zuercher

AstraZeneca et l’Université d’Oxford ont annoncé que, selon des résultats intermédiaires, leur vaccin est efficace à 70% en moyenne. keystone-sda.ch

Dans la course au vaccin contre le coronavirus, une nouvelle équipe est sortie du bois ce lundi. Le laboratoire AstraZeneca et l’Université d’Oxford ont annoncé que, selon des résultats intermédiaires, leur vaccin est efficace à 70% en moyenne. Ces dernières semaines, Pfizer-BioNTech et Moderna avaient déjà affiché des efficacités supérieures à 90%.

Aux États-Unis, l’agence américaine des médicaments (FDA) pourrait fournir une première autorisation durant la première quinzaine de décembre. De ce côté de l’Atlantique, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que «si toutes les procédures se passent sans problème», l’Agence européenne des médicaments (EMA) pourrait donner une autorisation conditionnelle dès la deuxième moitié de décembre.

«Il ne faut pas confondre les autorisations définitives de mise sur le marché et les autorisations urgentes qui existent dans certains pays comme les États-Unis, mais pas en Suisse.» Lukas Jaggi, porte-parole de Swissmedic

Et la Suisse? Comme le soulignait ce lundi le «Blick», il semble que les choses prendront un peu plus de temps. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) envisage les premières vaccinations au cours de la première moitié de 2021. L’explication? «Il ne faut pas confondre les autorisations définitives de mise sur le marché et les autorisations urgentes qui existent dans certains pays comme les États-Unis, mais pas en Suisse, souligne Lukas Jaggi, porte-parole de Swissmedic, l’institut suisse des produits thérapeutiques. Dans le deuxième cas, un vaccin peut être commercialisé alors que le dossier est encore traité par les autorités.»

Dans notre pays, on a la possibilité de donner une autorisation de durée limitée, mais une mise sur le marché anticipée nécessiterait l’aval des autorités fédérales.

Freins économique et logistique

Faudrait-il aller plus vite? «Les taux d’efficacité et de sécurité annoncés actuellement sont élevés, mais nous savons qu’ils peuvent s’éroder dans le temps, réagit Alessandro Diana, infectiologue et membre de la plateforme d’information Infovac. Ensuite, il faut mettre dans la balance la nécessité de sauver des vies. Ce calcul peut être différent d’un patient à l’autre, sachant que le gain attendu avec le vaccin est plus important pour les personnes vulnérables.»

Pfizer-BioNTech Le vaccin développé par le groupe pharmaceutique américain et le laboratoire allemand affiche une efficacité supérieure à 90%. Keystone

Giuseppe Pantaleo, directeur du Service d’immunologie et d’allergie au CHUV et responsable du Swiss Vaccine Institute, estime que l’important est d’accélérer la procédure ordinaire dans la mesure du possible. Selon Swissmedic, la suite du calendrier dépendra des entreprises, qui envoient les résultats des études cliniques dès qu’ils sont disponibles. Nos autorités ont aussi des échanges avec leurs homologues étrangers et tiennent compte de leurs décisions. Toutefois, Lukas Jaggi souligne qu’une décision définitive d’autorisation ne pourra être prise que lorsque la sécurité aura été démontrée de manière suffisante.

«En étant réaliste, on peut espérer que la majorité de la population sera vaccinée d’ici à la fin de l’été prochain.» Giuseppe Pantaleo, directeur du Service d’immunologie et allergie au CHUV et responsable du Swiss Vaccine Institute

Au-delà des questions liées à l’homologation, et donc au contrôle des traitements, Giuseppe Pantaleo mentionne deux autres freins à une distribution rapide. Le premier est d’ordre économique. «Moderna et Pfizer se sont engagés à fournir leurs premières doses aux États-Unis», note le professeur, en rappelant que la capacité de production est limitée. Le deuxième frein est d’ordre logistique, puisqu’il faudra organiser la distribution et la vaccination. «En étant réaliste, on peut espérer que la majorité de la population sera vaccinée d’ici à la fin de l’été prochain», avance Giuseppe Pantaleo.