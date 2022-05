«Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir?» Le 18 mai, on s’attendait à ce que le Conseil fédéral se prononce sur le nouveau tarif ambulatoire TarDoc. Finalement, ça n’a pas été le cas. Un signe des tensions qui entourent ce dossier. Les acteurs de la santé, qui attendent impatiemment cette décision, sont divisés et deux solutions sont avancées en parallèle.

Plutôt que de dossier, on pourrait parler de saga, dont le titre serait «Il faut remplacer TarMed». Sur ce point, tout le monde est d’accord: ce tarif médical date. Il est obsolète, ce qui conduit à de mauvaises incitations. Soit, mais par quoi le remplacer, et quand? C’est là-dessus que les acteurs de la santé se déchirent. Et l’enjeu est de taille, puisque les prestations ambulatoires, qui sont couvertes par ce tarif, représentent environ 12 milliards de francs par année.