Jeudi matin, le Conseil des États enterrait le crédit pour les «villages de containers» souhaités par le Conseil fédéral pour faire face à l’afflux de réfugiés cet automne. Plusieurs emplacements avaient déjà été désignés sur des places d’armes, notamment à Bière, ce qui avait outré les autorités locales.

En voyant s’évaporer la piste des containers, la Confédération pourrait bien se rabattre sur une solution redoutée par les cantons: leur faire absorber des nouveaux arrivants pour soulager les centres fédéraux, en plus des réfugiés déjà accueillis dans les structures cantonales. Point de situation avec la conseillère d’État vaudoise Isabelle Moret.

Vous sembliez pourtant défavorable à la solution des containers…

Non, dès le début, tous les cantons trouvaient que c’était une excellente idée. Seulement, comme il s’agit de la phase fédérale, nous trouvions logique que les coûts reviennent à la Confédération. Quand le SEM a commencé à négocier pour que les cantons mettent la main au porte-monnaie, cela a brouillé toute la communication au parlement. De plus, la répartition nous semblait inéquitable, car tous ces centres étaient prévus en Suisse occidentale. Je me permets de rappeler que le canton de Vaud a déjà ouvert trois nouveaux centres fédéraux en plus de Vallorbe, dont le dernier il y a à peine quelques mois, pour un total de 890 places. Nous avons joué le jeu à chaque fois.