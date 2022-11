Coup de la panne – Pourquoi Lausanne a autant de peine à l’extérieur Avec déjà cinq défaites en déplacement, le club de la Tuilière n’y arrive toujours pas loin de ses bases. Ce vendredi, son match à Schaffhouse doit lui permettre de faire sauter ce verrou mental. Nicolas Jacquier

Voici une semaine, Lausanne avait été humilié 4-0 par Yverdon dans le derby vaudois. La joie des joueurs de Marco Schällibaum, fêtant ici le 3 e but, contraste avec la mine défaite des visiteurs. KEYSTONE

Il y a au moins deux Lausanne-Sport. L’un n’étant pas loin d’être l’exact opposé de l’autre pour ses versions le plus souvent représentées. On connaît celui qui, assumant son rôle de favori, fait la différence à la Tuilière. Le LS n’y est certes pas toujours flamboyant, mais réussit à forcer la décision en emmagasinant les points qu’il faut chez lui. Avec six victoires et un nul - un bilan qui le place en tête de ce classement spécifique, à égalité avec Wil -, rien à dire là-dessus. Sur le plan mathématique, avec une moyenne de 2,7 unités par rencontre, le club de la capitale olympique assure à domicile. C’est d’ailleurs ce que l’on attend d’un prétendant No 1 à la montée.