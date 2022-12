Conseil communal – Pourquoi Lausanne n’aidera pas le collectif Jean Dutoit Les élus ont refusé que la Ville apporte une aide «concrète et rapide» aux migrants qui occupent un ancien restaurant dans la région morgienne. Laurent Antonoff

Les membres du collectif Jean Dutoit, à savoir une septantaine de personnes, occupent un ancien restaurant de la région morgienne depuis plusieurs mois. Ils vivent dans une seule pièce, sans véritable chauffage ni eau courante. ©Florian Cella/24Heures CELLA FLORIAN/VQH

L’esprit de Noël n’a pas soufflé sur les débats du dernier Conseil communal de l’année à Lausanne, au moment de débattre d’une interpellation urgente déposée par Manon Zecca (Ensemble à Gauche). Son but: que la capitale vaudoise vienne en aide de manière concrète à la septantaine de migrants africains, regroupés sous l’égide du collectif Jean Dutoit et squattant actuellement un ancien restaurant de la région morgienne, dans la plus grande précarité. En vain.