Exception vaudoise – Pourquoi le Canton n’interdit pas la vente de puffs aux mineurs? Vaud est le seul des cantons romands à ne pas réglementer la vente de ces cigarettes électroniques jetables aux moins de 18 ans. Des mesures devraient être prises prochainement. Catherine Cochard

Aluminium, plastique, pile au lithium ou encore huile: le contenu d’une puff est pire pour l’environnement qu’un mégot de cigarette, selon l’ingénieur de l’EPFL Pierre Wets qui s’est amusé à en décortiquer une. Pierre Wets

On entend régulièrement parler des puffs, ces cigarettes électroniques jetables aux flaveurs sucrées qui ciblent ostensiblement les ados. Colorées, ressemblant à s’y méprendre à des stylos ou du maquillage, elles envahissent les préaux et les réseaux sociaux, s’échangent quasi sous le manteau via de véritables réseaux de deal entre mineurs et échappent généralement à la vigilance des adultes. Or, une bonne part de ces produits, en raison de leur teneur élevée en nicotine, sont hautement addictifs.