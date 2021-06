Sommet Biden-Poutine – Pourquoi le choix de la Rive gauche pour le sommet Les parcs La Grange et des Eaux-Vives, ainsi que les demeures qui s’y trouvent, apparaissent comme une sérieuse hypothèse pour la rencontre des deux présidents. Laurence Bezaguet Grobet , Marc Moulin

Vue aérienne des parcs Lagrange et des Eaux-Vives. LUCIEN FORTUNATI

Les bus 2 et 6 ne vont plus à Genève-Plage. Interrompues lundi dès la place des Eaux-Vives, ces lignes urbaines majeures des TPG circulent à nouveau depuis mardi au travers de ce quartier populaire bordant le lac avec un terminus provisoire aménagé via les rues Merle-d’Aubigné et de Pré-Naville.

Les annonces faites lundi à bord des véhicules mentionnaient un lien avec la rencontre au sommet des présidents américain et russe, Joe Biden et Vladimir Poutine, agendée le 16 juin. Et cela semble vouloir se confirmer. La «Tribune de Genève» vient, en effet, d’apprendre de bonne source que les parcs La Grange et des Eaux-Vives, ainsi que les demeures qui s’y trouvent, apparaissent comme une sérieuse hypothèse. «Un lieu clos, sans surplomb et intéressant en termes d’images», relève une personnalité genevoise.