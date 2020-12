Le coronavirus ne faiblit pas – Pourquoi le Conseil fédéral remet la Suisse au ralenti Face à une situation qui n’est pas tenable sur le long terme, le gouvernement prend des mesures drastiques. Elles valent au moins jusqu’au 22 janvier. Florent Quiquerez

Inquiet Alain Berset, ministre de la Santé, rappelle que la situation en Suisse est largement pire qu’en Belgique, Espagne ou France. Keystone

Depuis le semi-confinement de mars, ce sont les mesures les plus lourdes annoncées par le Conseil fédéral. Pour certaines branches, on peut carrément parler de «lockdown». À partir de mardi et jusqu’au 22 janvier – et à l’exception de quelques cantons romands – la vie des Suisses tournera au ralenti. «La situation est critique, le coronavirus ne nous laisse pas de répit», lâche Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération. Avant de lancer ce message: «Notre pays est fort quand nous sommes solidaires.»

Après une première vague bien négociée, la Suisse est en passe d’être submergée par la deuxième. «La situation ne correspond pas à nos attentes, reconnaît Alain Berset. Ce n’est pas tenable pour le personnel soignant. Il y a la charge physique, mais aussi de plus en plus d’opérations qui doivent être reportées.»