Émeutes aux Caraïbes – Pourquoi le Covid et le vaccin mettent le feu à la Guadeloupe L’obligation vaccinale pour les soignants passe mal dans les territoires d’Outre-Mer. Après les violences en Guadeloupe, la Martinique se met en grève. Alain Rebetez - Paris

Des carcasses de voitures incendiées à Mare Gaillard, près de Pointe-à-Pitre, le 22 novembre 2021. Plus de 80 commerces ont été pillés et 30 personnes jugées en comparution immédiate, lundi. AFP

Fermeture des écoles et des lycées, couvre-feu général de 18 h à 5 h du matin, envoi de 200 policiers supplémentaires et de 50 membres des groupes d’intervention du RAID et du GIGN, la Guadeloupe est plongée depuis jeudi dans une ambiance d’émeutes qui a conduit le gouvernement français à une réaction musclée. Lundi matin, lors d’un déplacement à Amiens, le président Emmanuel Macron a lancé un appel au calme, dénonçant un «mensonge» et une «manipulation par certains»: «On ne peut pas utiliser la santé des Françaises et des Français pour mener des combats politiques», a-t-il lancé.