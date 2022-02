Solidarité après l’accouchement – Pourquoi le don du sang de cordon échappe aux parents vaudois Les cellules souches contenues dans le sang du cordon ombilical permettent de traiter des maladies graves. La Confédération encourage le don mais il est impossible dans le canton. Romaric Haddou

Il y a deux banques publiques de sang fœtoplacentaire en Suisse: aux Hôpitaux universitaires de Genève (photo ci-dessus) et de Bâle. Elles sont alimentées par des prélèvements venant uniquement de quatre hôpitaux ou maternités situés à Genève, Bâle, Aarau et Berne. Lucien Fortunati

Après un accouchement, il est possible de faire don du sang contenu dans le cordon ombilical. «Ce sang contient des cellules souches utilisables pour traiter des maladies des systèmes sanguin et immunitaire, par exemple la leucémie. Le prélèvement est indolore et sans risque pour la mère et l’enfant», argumente l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les parents sont généralement informés de cette possibilité durant la grossesse.