Suivi du recul glaciaire – Pourquoi le glacier de Tsanfleuron a-t-il si peu fondu en 2021? Les dernières données montrent une perte de glace bien inférieure à celle des années précédentes. Le glaciologue Matthias Huss n’est pas surpris. Romaric Haddou

Le 1 er juillet 2021, lors d’un reportage sur le glacier de Tsanfleuron avec des scientifiques et des étudiants de l’Université de Fribourg, nous avions constaté que la neige était encore bien présente dans le secteur. Chantal Dervey

Situé dans le massif des Diablerets, le glacier de Tsanfleuron fait partie des glaciers suisses qui fondent le plus. C’est ce que nous avait expliqué le glaciologue Matthias Huss lors d’un reportage en juillet 2021. Nous l’avions suivi alors qu’il accompagnait des étudiants de l’Université de Fribourg afin de constater, sur le terrain, le recul glaciaire. Ce jour-là, Tsanfleuron était encore recouvert d’une importante couche de neige et nous n’avions pas pu voir les six balises plantées dans la glace par les scientifiques du Réseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS) afin de réaliser des bilans de masse annuels.