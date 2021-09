Conseil de pro – Pourquoi le jardinier futé plante ses végétaux en automne À l’encontre de l’intuition, l’automne se prête bien à la plantation des arbres et arbustes. Jérôme Meylan, codirecteur des Pépinières et du Garden Centre Meylan, joue le guide. Jérôme Meylan Membre de JardinSuisse

Saison durant laquelle les soins au jardin sont parfois négligés, l’automne est, pour de nombreuses raisons, la période idéale pour la réalisation des travaux de plantation d’arbres et d’arbustes.

Planter ses végétaux en automne est pour tout jardinier, particulier comme professionnel du paysage, la perspective d’une reprise végétative renforcée. Une mise en terre à cette période permet aux plantes de s’installer dans un sol tempéré ayant emmagasiné la chaleur estivale, tout en bénéficiant d’une humidité et d’une pluviométrie généralement importantes. Si un épisode de sécheresse automnale n’est jamais à exclure, planifier des plantations en cette saison permet de réaliser des économies d’arrosage bienvenues.

Descente de sève

Le stress infligé à l’arbre ou à l’arbuste transplanté est limité puisque la période automnale coïncide avec sa mise en pause végétative et à la phase de descente de sève. Tout végétal ainsi planté peut dès lors concentrer son énergie au niveau de son système racinaire et lancer le développement de ce dernier avant l’hiver. Son redémarrage au printemps sera accéléré et sa robustesse accrue afin de supporter les périodes de forte chaleur et d’éventuelle sécheresse de l’été suivant.

Dès la première année, les arbustes à fleurs printanières développeront une floraison abondante alors que les plantes à baies fructifieront davantage grâce à cet enracinement précoce.

On pense souvent, à tort, que l’assortiment disponible en pépinière est plus large durant la belle saison. Or, c’est bien en automne que le choix variétal est le plus important. Les nouvelles cultures empotées ou transplantées l’hiver précédent ont enraciné et se sont développées durant l’été. L’offre est complétée par de nombreuses espèces ou sujets de grande taille directement issus de pleine terre dont l’arrachage est rendu possible par la baisse des températures et les conditions météorologiques, dès septembre pour la majorité des conifères et dans le courant octobre pour les feuillus.

À ces végétaux dits «en motte» viennent s’ajouter les végétaux commercialisés usuellement en racine nue tels que les arbustes indigènes et les arbres fruitiers disponibles dès la fin octobre.

Touches ornementales

Pour les personnes désireuses d’apporter d’élégantes touches ornementales à leur jardin, l’automne est la saison charnière, offrant une multitude de variétés aux caractéristiques remarquables. Liquidambars, fusains ailés ou érables japonais voient leur feuillage automnal prendre des accents allant de l’orangé au rouge profond quand d’autres végétaux se parent de fruits décoratifs comme les pommiers d’ornement et les bambous sacrés.

De même, les essences aux écorces saisissantes parmi lesquelles les cornouillers, les bouleaux, les cerisiers du Tibet ou les érables à écorce de papier révèlent davantage leurs bois à la chute de leur feuillage. Les conifères ne sont pas en reste puisque certaines sélections de pins compacts virent du vert au jaune aux premiers froids tandis que d’autres, comme le ginkgo ou le métaséquoia, à l’image des caducs, revêtent des couleurs automnales.

D’aucuns remettent parfois en doute la résistance d’un arbre ou d’un arbuste mis en terre avant l’hiver, a fortiori s’il est directement issu de pleine terre ou en racine nue. Si les essences choisies sont adaptées à nos régions, de nouvelles plantations achevées avant des grands froids ne courent aucun risque lié à la neige ou au gel. Le réseau racinaire de ces végétaux, une fois enterrés, est parfaitement protégé des conditions hivernales comparativement à des congénères conservés en pots ou en bacs dont le contenant n’est pas isolant.

Il va néanmoins sans dire que des végétaux issus de variétés peu résistantes, voire méridionales ou exotiques nécessitent, quant à eux, des moyens de protection adaptés à leur rusticité limitée afin de passer l’hiver sans encombre.

