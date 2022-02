Tendances agricoles - Pourquoi le nombre de volailles a explosé dans le canton

La hausse de la demande pour les œufs et le poulet a poussé de nombreux agriculteurs à se lancer ou à relancer l’élevage aviaire. Le cheptel a bondi de 80% en dix ans.

Cosette Grin et son mari Patrick cherchaient une activité complémentaire pour leur exploitation de Pomy. Ils ont opté pour l’engraissement de poulets de chair: «Chaque fois que je rentre dans la halle, je leur cause.»

Le canton de Vaud n’a pas seulement vu arriver 100’000 nouveaux habitants entre 2010 et 2020. Il a aussi vu débarquer… 660’000 volailles supplémentaires. Ce chiffre, qui représente une hausse de 80,5% des effectifs, a été révélé par une récente étude de l’association Prométerre. Il signifie que l’effectif aviaire vaudois frôle désormais la barre de 1,5 million de têtes, soit quasiment deux par habitant. Mais où se sont installées toutes ces volailles et pourquoi?

À la base de cette explosion se trouve l’intérêt croissant des consommateurs pour les œufs et la viande de volaille en général, et suisses en particulier. Selon un rapport de l’Office fédéral de la statistique (OFS), chaque habitant du pays a consommé 200 œufs en 2019. Et durant les dix années précédentes, la consommation de viande de volaille a augmenté de 13%, atteignant 10,7 kg par habitant.