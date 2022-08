Grogne sociale – Pourquoi le Royaume-Uni s’enfonce dans les grèves Les pires mouvements sociaux depuis l’ère Thatcher secouent le pays. Tous fustigent l’inaction du gouvernement face à l’inflation galopante. Virginie Lenk

Une employée de Felixstowe, le 21 août 2022. Le port qui traite à lui seul la moitié du frêt du Royaume-Uni est en grève, pour la première fois depuis 1989. EPA/TOLGA AKMEN

Après les trains et le métro, les ports. Felixstowe, le plus grand port de frêt du Royaume-Uni, a commencé dimanche une grève qui va bloquer les docks pendant huit jours, perturbant un peu plus la chaîne d’approvisionnement du pays. Dockers, grutiers et autres opérateurs de machines réclament à leur tour une hausse de salaire pour faire face à l’inflation galopante.