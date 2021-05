Pannes en série et surcoûts – Pourquoi le système radio des services d’urgence péclote Airbus et Atos gagnent des centaines de millions de francs avec Polycom. Mais malgré sa cherté, le dispositif utilisé par les organisations suisses de sauvetage et de sécurité est sujet aux pannes. Christian Brönnimann

Une publicité d’Airbus, le principal fournisseur du système de radiocommunication des polices suisses. DR

Deux agents de police en danger. Un déséquilibré les menace avec une arme. L’un des policiers tente de calmer l’homme, l’autre veut appeler des renforts. C’est alors que ça se produit: la radio s’éteint, au pire moment, sans raison apparente. Les secondes filent – et c’est potentiellement fatal.

Ce qui ressemble à une scène tirée d’un mauvais film peut se produire à tout moment, n’importe où en Suisse. Parce que les radios de police sont sujettes à des pannes à répétition. Et ce n’est pas un simple problème de jeunesse d’un nouveau dispositif. Les pannes des radios TPH900 sont connues depuis 2018 au moins. Après en avoir longuement cherché l’origine, on croyait enfin avoir résolu le problème il y a un an.