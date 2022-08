Porte-monnaie et loisirs – Pourquoi le ticket de cinéma coûte-t-il si cher? Le public peine à retourner dans les salles obscures. Avec Pathé qui a franchi la barre des 20 francs la place, des spectateurs dénoncent des tarifs exagérés. Enquête sur ce que vaut un billet de cinéma et sur les charges qu’assument les salles. Geoffroy Brändlin

Une salle de projection du Cinéma Odeon photographiée lors de la pandémie de Coronavirus (Covid-19) (KEYSTONE/Laurent Gillieron) KEYSTONE

20 fr. 90 la place de cinéma! Les exploitants traversent une crise sans précédent et, face à la concurrence toujours plus effrénée des plateformes de streaming, peinent à retrouver leur public après deux ans de pandémie. Au premier trimestre 2022, les salles suisses accusent une perte de fréquentation de 35% par rapport à la même période en 2019. C’est dans ce contexte que Pathé a augmenté le prix de ses tickets. Cette décision appliquée le 30 juin dernier est passée en dessous des radars médiatiques. Certes, il ne s’agit que d’un franc de plus par rapport aux tarifs standards depuis longtemps en vigueur. Mais une barre symbolique a été franchie. De quoi susciter de nombreuses réactions côté public.