Criminalité en 2022 – Pourquoi les bons chiffres vaudois sur les stups sont trompeurs La police annonce une baisse de 8% des infractions, qui ne reflète toutefois une diminution ni de la vente de drogue ni de sa consommation. Alors quoi? Laurent Antonoff

Selon les autorités cantonales, la situation du deal de rue s’est au contraire détériorée en 2022, comme ici à Yverdon-les-Bains. Laurent de Senarclens/24heures

À la lecture du nombre d’infractions commises en 2022 en rapport avec la loi sur les stupéfiants, on croirait le canton de Vaud sur la bonne voie dans sa lutte contre les dealers. Il est en effet annoncé un total de 5550 infractions (6037 en 2021), soit une baisse de 8% par rapport à l’année précédente. «Il s’agit du volume le plus bas enregistré ces dix dernières années», précise même le conseiller d’État Vassilis Venizelos, chargé de la Jeunesse, de l’Environnement et de la Sécurité. Une victoire sur le front de la lutte contre la drogue? Pas vraiment.