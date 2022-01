Chute des monnaies numériques – Pourquoi les cryptomonnaies vivent une nouvelle crise existentielle La déroute s’accélère pour le bitcoin et ses petites sœurs en cette période de forte volatilité sur les marchés. Décryptage en trois points fondamentaux. Olivier Wurlod

Au mois de novembre, le bitcoin atteignait un seuil historique de 68’992 dollars contre moins de 35’000 dollars samedi passé. AFP

Samedi dernier, le bitcoin plonge de plus de 4% et passe sous les 35’000 dollars, entraînant une nouvelle fois dans sa chute les autres valeurs digitales. «Ce fut un autre week-end brutal», résumait lundi en quelques mots un spécialiste du magazine financier «Barron’s». Depuis deux mois, l’ensemble des monnaies numériques dévissent sur les marchés et pour le seul bitcoin, le seuil historique de 68’992 dollars apparaît bien loin.