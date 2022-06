Marre des bagnoles – Pourquoi les cyclistes se détournent des routes Les cyclistes ont tendance à quitter les sentiers battus pour rouler vers de nouveaux horizons. Les raisons d’un phénomène. Florian Müller

KEYSTONE/Laurent Gillieron

La grande famille du vélo ne cesse de s’agrandir. De nouveaux pratiquants et de nouvelles pratiques qui poussent la bicyclette toujours plus loin de son berceau goudronné. «Le cyclisme sur route est en perte de vitesse, au profit du VTT et de toutes les disciplines hors circulation, confirme Vincent Volet, président de l’Association cycliste cantonale vaudoise.