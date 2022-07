Guerre en Ukraine – Pourquoi les deux tiers de l’humanité ne condamnent pas la Russie Sergueï Lavrov est accueilli à bras ouverts en Afrique. Les États-Unis et leurs alliés dénoncent une invasion brutale en Ukraine, mais le reste de la planète ne suit pas forcément. Andrés Allemand Smaller

L’accueil était chaleureux pour le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, au sein de la Ligue arabe, dimanche au Caire. keystone-sda.ch

Sacrée tournée! Après l’Égypte dimanche, la République du Congo lundi et l’Ouganda mardi, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est attendu en Éthiopie. Au Caire, il s’était adressé à la Ligue arabe qui représente 22 États. À Addis-Abeba, il visitera le siège de l’Union africaine, forte de 55 pays membres. Pas trop mal, pour l’émissaire d’une Russie que les États-Unis et l’Europe tentent d’isoler! Déjà, il y a une semaine, le président Vladimir Poutine rencontrait à Téhéran son homologue iranien, Ebrahim Raïssi, et le chef de l’État turc, Recep Tayyip Erdogan, pourtant allié de Washington au sein de l’OTAN. C’est avec son pays qu’un accord a été conclu vendredi à Istanbul pour débloquer les exportations de céréales ukrainiennes.