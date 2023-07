Un été au zénith (4/41) – Pourquoi les enfants dessinent-ils des soleils? Son omniprésence dans les productions enfantines marque une étape de leur développement. C’est un symbole positif, mais qu’il ne faut pas surinterpréter. Fabien Lapierre

Ce dessin réalisé par Fleur, 5 ans, montre qu’elle est entrée dans la phase de la figuration: sa composition se fait sur trois bandes (sol, scène et ciel), avec la présence récurrente du soleil à ce stade du développement. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

Il est l’incontournable d’un paysage enfantin. Souvent bardé de rayons plus ou moins fournis, et peut-être aussi d’un sourire, il illumine l’un des coins supérieurs de la feuille, tracé d’un jaune poussin. Le disque solaire fait partie des éléments fondamentaux composant un «beau dessin» d’enfant. Mais comment expliquer son omniprésence et peut-on lui prêter une signification particulière?

«Si les enfants scolarisés dessinent un paysage, en général ils y casent un soleil, avec une maison! Ça fait partie de leur représentation de base», confirme Nazca Charoton, professeure depuis presque vingt ans à l’atelier d’expression artistique Poisson Pilote, à Yverdon. Elle remarque qu’il occupe parfois une place importante dans tout l’angle de la feuille, «car ils ont envie de remplir la page».

Le dessin à trois bandes

C’est vers l’âge de 3 ans que les enfants parviennent à tracer un cercle fermé, la première figure qu’ils maîtrisent. Elle leur permet ensuite de se représenter en «bonhomme-têtard», doté de bras et de jambes. «Cette figure rayonnante est le symbole de l’identité, de l’affirmation de soi et d’un élan vers l’extérieur, qui ressemble à un soleil sans en être un», prévient Anne Lorin, pédopsychiatre française spécialiste du dessin d’enfant.

Il est conseillé que les jeunes enfants disposent d’un espace de dessin libre chez eux. Cela permet de développer leur créativité. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

«Le soleil apparaît entre 4 ans et 6 ans, de façon assez systématique, quand l’enfant est entré dans le stade de la figuration.» Anne Lorin, pédopsychiatre française spécialiste du dessin d’enfant

«Le soleil apparaît entre 4 ans et 6 ans, de façon assez systématique, quand l’enfant est entré dans le stade de la figuration. Il fait alors des dessins à trois bandes: en bas le sol, la scène au centre et en haut le ciel avec le soleil, les nuages, la pluie», indique-t-elle. Et cela est vrai pour tous les enfants du monde, car ils passent par des étapes de développement similaires.

«Le soleil n’a pas de place centrale dans le dessin des préscolaires, à la différence des bonshommes. Ils n’ont pas de schémas ancrés. Leur cerveau est libre et invente spontanément des choses fascinantes. C’est magique à voir.» Nazca Charoton, professeure à l’atelier d’expression artistique Poisson Pilote à Yverdon

L’enseignante en arts Nazca Charoton remarque clairement la différence avec les productions d’enfants plus petits, âgés de 2 à 4 ans. «Le soleil n’a pas de place centrale dans le dessin des préscolaires, à la différence des bonshommes. Ils n’ont pas de schémas ancrés. Leur cerveau est libre et invente spontanément des choses fascinantes. C’est magique à voir», apprécie-t-elle.

«Piège parental»

De son point de vue, «l’entrée à l’école marque un tournant artistique terrible. Les codes de la représentation du monde deviennent hyperforts. Ça me démoralise parfois», soupire Nazca Charoton. Elle explique cela par le cadre normatif scolaire, mais aussi par le «piège parental» qui consiste à orienter le dessin de son enfant. «Je tends à déconstruire cela dans notre atelier, pour qu’il y ait un lâcher-prise», souligne l’artiste. Poisson Pilote s’est inspiré en cela des travaux du pédagogue parisien Arno Stern, concepteur du jeu de peindre, basé sur une totale liberté d’expression.

Faut-il chercher une signification inconsciente à la présence d’un soleil radieux pour colorer une page blanche? La papeterie Canson liste en ligne quelques clés d’interprétation simplistes pour donner du sens aux figures courantes sortant de l’imaginaire des bambins. La manufacture affirme ainsi que le soleil serait «signe d’énergie» et nous apprend qu’il «représente la mère à gauche de la feuille, et le père à droite», tandis que l’explication de la figure paternelle ressort de nombreuses autres sources.

Trois questions à Anne Lorin Afficher plus DR La pédopsychiatre et psychothérapeute française exerce auprès d’enfants et d’adolescents dans un centre médico-social de Montpellier, après une carrière en CHU et en libéral. Elle est l’auteure du livre « Ce que nous racontent les dessins d’enfants » (Éditions Duval, 2021). La thérapeute nous donne quelques clés de compréhension. Les parents ont-ils intérêt à essayer de décrypter les dessins de leur enfant? Je conseille aux parents de s’intéresser aux dessins de leur enfant pour mieux le connaître, sans essayer de le psychanalyser! Ils ne doivent pas tenter d’interpréter ce qu’ils voient, mais demander de façon ouverte ce que l’enfant a voulu représenter. S’il ne répond pas, il ne faut pas insister. Les enfants ne dessinent pas pour les autres, mais pour eux-mêmes, pour comprendre ce qu’il leur arrive. Ce peut être la naissance d’un petit frère ou d’une petite sœur par exemple. Quels éléments dessinés peuvent avoir une signification cachée? L’enfant ne cherche pas le réalisme, il dessine ses représentations psychiques. Tous ses dessins ont valeur de pictogramme, comme la maison qui représente les liens familiaux. De mon expérience, son humeur passe souvent par les éléments météo. La présence de gros nuages, des éclairs, une tornade, de la pluie ou du feu peut symboliser ce qui le perturbe: un conflit conjugal, un divorce ou une maladie dans son entourage. Certains dessinent plus tard un arc-en-ciel, signe que ça va mieux. S’il dessine des choses inquiétantes, comme un enfant qui pleure, du sang ou des morts, ce peut être un appel à l’aide. Vous mettez en garde contre une «épidémie de coloriage». De quoi s’agit-il? Pour la société de consommation, les albums de coloriage sont financièrement bien plus intéressants qu’une simple feuille blanche et quelques crayons ou feutres. Sauf que le cerveau est en roue libre quand l’enfant colorie! Ça ne sert à rien pour son développement et ça gaspille un temps précieux, alors que les enfants sont des machines à apprendre. J’encourage à ce qu’il y ait toujours un espace de dessin libre dans les lieux où il y a de jeunes enfants, pour qu’ils puissent dessiner quand ils veulent, chez eux, à l’école, en crèches, chez le médecin. Ça permet de développer leur créativité.

«La présence du soleil est quelque chose de très positif, s’il ne s’agit pas d’un paysage trop stéréotypé. Sur le plan symbolique, le soleil a quelque chose à voir avec la lumière et l’enfant tourné vers l’extérieur pour prendre sa place dans le monde. C’est une forme d’affirmation de soi.» Anne Lorin, pédopsychiatre française spécialiste du dessin d’enfant

Anne Lorin émet de grandes réserves quant à cette interprétation, avancée par certains psychanalystes: «C’est un peu facile et de mon expérience, ce n’est pas très opérant dans les évaluations psychologiques.» Plus simplement, la pédopsychiatre estime que «la présence du soleil est quelque chose de très positif, s’il ne s’agit pas d’un paysage trop stéréotypé. Sur le plan symbolique, le soleil a quelque chose à voir avec la lumière et l’enfant tourné vers l’extérieur pour prendre sa place dans le monde. C’est une forme d’affirmation de soi.»

La représentation du soleil à travers les âges Afficher plus Neues Museum Berlin Le soleil, appelé Rê, est le créateur du monde, premier dieu du panthéon de l’Égypte antique. Sous le règne du souverain «hérétique» Akhenaton, le culte du soleil atteint son apogée lorsqu’il impose brièvement le dieu supérieur Aton, représenté par un disque solaire dont les rayons se terminent par des mains qui irradient le roi. Apollo_of_the_Belvedere Les Grecs anciens personnifient le soleil en Hélios, divinité qui parcourt chaque jour le ciel sur son quadrige doré. Il était représenté sous la forme d’un beau jeune homme coiffé d’une auréole solaire. Protecteur colossal de Rhodes, il sera éclipsé par Apollon, repris par les Romains. Ian LANGSDON/AFP Monarque absolu, Louis XIV est surnommé le «Roi-Soleil». En 1653, le jeune Louis, 14 ans, se produit dans le «Ballet royal de la nuit» où il apparaît en soleil levant, costumé en Apollon. Il fait de l’astre son emblème favori – que l’on retrouve sur les grilles dorées du château de Versailles – et sa devise: «Supérieur à tous». Claude Monnet En 1872, Claude Monet peint «Impression, soleil levant», tableau qui donnera son nom au mouvement de l’impressionnisme. On y voit un soleil orangé se lever sur le port du Havre. Ces peintres «refusés» fixent sur leurs toiles des instants éphémères en extérieur, s’attachant à restituer l’atmosphère lumineuse et les couleurs. DR Le soleil en voit de toutes les couleurs avec «Sunset», d’Andy Warhol, série iconique réalisée en 1972. L’artiste pop américain applique une variation de trois de couleurs différentes à chacun de ses 632 tableaux. Il s’agissait d’une commande pour décorer les chambres d’un hôtel de Minneapolis.

