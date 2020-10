Résistance des enfants au coronavirus – Pourquoi les enfants sont moins malades du Covid Une nouvelle étude suggère que le système immunitaire inné s’attaque au virus plus efficacement que celui des adultes. Sophie Davaris

Face au coronavirus, les enfants semblent bénéficier d’une défense immunitaire plus performante. DR

C’est l’une des énigmes posées par le coronavirus. Les enfants tombent moins malades que les adultes, et lorsqu’ils sont touchés, c’est généralement moins grave. Pourquoi l’organisme se défend-il mieux dans l’enfance? Pendant des mois, on l’ignorait. Une étude publiée dans «Science Transnational Medicine» et relayée par le «New York Times» propose une hypothèse.