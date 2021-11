Lutte contre le Covid-19 – Pourquoi les médecins ou les pharmaciens ne vaccinent pas à Genève À l’inverse d’autres cantons, Genève n’a pas développé la vaccination en cabinet médical ou en pharmacie alors que beaucoup de médecins et de pharmaciens le souhaitent. Sophie Davaris

Contrairement à d’autres cantons, il est impossible de se faire vacciner chez son médecin ou son pharmacien à Genève. KEYSTONE

Alors que l’épidémie repart à la hausse, que la vaccination s’essouffle (à 64,1%) et que le temps est venu d’administrer la troisième dose aux plus vulnérables, pourquoi ne pas autoriser les médecins et les pharmaciens à vacciner? La confiance aidant, ils pourraient encourager celles et ceux qui hésitent encore. Curieusement, Genève n’a pas exploré cette possibilité, pourtant courante et appréciée ailleurs.