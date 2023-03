Chantier hors norme – Pourquoi les moules quagga coûtent si cher aux communes lémaniques Pour lutter contre les invasives qui obstruent le captage d’eau du lac au large de Bursinel, l’association intercommunale déboursera 220’000 francs. Yves Merz

Les moules quagga s’agglomèrent partout, en surface comme en profondeur, où elles obstruent les captages d’eau qu’il est nécessaire de nettoyer à grands frais. Florian Cella/24 heures

L’invasion des moules quagga dans le lac Léman est un fléau. Ces mollusques sans prédateur se propagent rapidement, colonisent les fonds à de grandes profondeurs et obstruent les captages d’eau en s’y agglomérant. «L’été dernier, nous avons dû rationner l’eau des usagers parce que nous n’avons pas pu pomper le quota auquel nous avons droit. On ne peut pas prendre le risque de manquer d’eau cette année», déclare François Delafoge, président du Service intercommunal de distribution d’eau potable de Rolle et environs (SIDERE).