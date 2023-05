Votation 18 juin – Pourquoi les multinationales acceptent de payer plus d’impôts Si les entreprises tolèrent une taxation minimale de 15%, c’est qu’elles obtiendront quelque chose en retour. Même si cette compensation reste floue. Delphine Gasche - Berne

Les multinationales sont favorables à un nouvel impôt car elles attendent des compensations. KEYSTONE

Une fois n’est pas coutume, instaurer un nouvel impôt fait l’unanimité en Suisse. Même la droite accepte d’imposer à 15% les multinationales, dont le chiffre d’affaires dépasse les 750 millions d’euros par an. Le ciel lui est-il tombé sur la tête? Non. En réalité, elle n’a pas le choix. La réforme est imposée par l’international. Que ce soit en Suisse ou à l’étranger, les entreprises seront imposées uniformément. Autant que Berne empoche le pactole. On parle de rentrée fiscale supplémentaire de 1 à 2,5 milliards pour la première année.