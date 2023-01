Faune et climat – Pourquoi les oiseaux ne migrent-ils plus comme avant? L’hiver doux les a moins incités à rejoindre nos lacs suisses. Les oiseaux s’adaptent au changement climatique, mais à terme il y aura des perdants. Virginie Lenk

Les oiseaux du nord de l’Europe et de la Sibérie sont de moins en moins nombreux à hiverner sur nos lacs. VERENA KELLER

Mais où sont-ils? Peut-être vous êtes-vous étonnés en vous promenant sur les rives de nos lacs romands de ne pas voir les nuées de goélands, mouettes et autres canards qui colonisent habituellement chaque hiver nos étendues d’eau. Où sont nos hivernants, comme les appellent les spécialistes, ces oiseaux migrateurs venus de la Scandinavie et de la Sibérie et qui ont pour habitude de passer l’hiver sous nos latitudes? Chaque année, ils sont près d’un demi-million à entreprendre le grand voyage.