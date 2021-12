Tour de France 2022 – Pourquoi les organisateurs ont choisi Lausanne Chaque année, entre 250 et 300 villes postulent pour obtenir une arrivée de la Grande Boucle. La capitale olympique a profité de son statut pour gagner son étape. Robin Carrel

Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et Émilie Moeschler, municipale de la Ville de Lausanne. KEYSTONE

Les étapes du Tour de France sont diffusées dans près de 190 pays autour de la planète. Une exposition qui fait des envieux, forcément. Une carte postale en mondovision, souvent prise depuis un hélicoptère, ça fait joli alors que tout le monde rêve que le tourisme planétaire retrouve un niveau plus ou moins normal.

Près de 300 dossiers arrivent chaque année sur le bureau d’Amaury Sport Organisation, le propriétaire du Tour de France, et de nombreuses candidatures suisses sont de la partie.

La 8 e étape partira de Dole dans le Jura et empruntera les routes suisses sur 75,5 km, jusqu’à Lausanne. VQH

En 2022, Lausanne a tiré son épingle du jeu et la capitale vaudoise a grillé la politesse à des velléités valaisannes, jurassiennes et neuchâteloises, notamment. «Les Lausannois ont présenté une excellente candidature, a expliqué Christian Prudhomme mardi alors qu’il était de passage sur les rives du Léman pour officialiser le tracé de la 8e étape du Tour de France 2022 au départ de Dole dans le Jura, prévue le 9 juillet prochain. Il y a des volontés ailleurs, c’est vrai. Mais le prestige du CIO ainsi que la possibilité de partir depuis le siège de l’Union cycliste internationale ont pesé. La beauté du cadre et une montée sportivement intéressante pour finir nous ont aussi intéressés.» La 9e étape partira en effet d’Aigle et arrivera à Châtel/Les Portes du Soleil le 10 juillet, après 183 km.