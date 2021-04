Agressions sexuelles – Pourquoi les plaintes pour viol sont si rares Un examen médical tardif, l’ivresse ou encore l’amnésie dissuadent les victimes de porter plainte, selon une étude des HUG. Chloé Dethurens

Collage sauvage dans le canton de Genève pour dénoncer les violences faites aux femmes. Image d’illustration. Enrico Gastaldello

Le nombre de viols recensés par la police genevoise est en hausse, comme nous l’écrivions dans notre édition du 17 avril 2021. Mais les plaintes, elles, restent trop rares par rapport au nombre de victimes qui consultent à l’hôpital après une agression, soit une centaine chaque année. En effet, seulement la moitié d’entre elles saisissent la justice. C’est ce que constate une étude menée par l’Institut de médecine légale, qui a tenté de comprendre pourquoi ces personnes ont poursuivi (ou non) leurs agresseurs et a cherché à déterminer les éléments médicaux qui ont poussé les procureurs à enquêter et à condamner.