Fédération suisse des entraîneurs personnels – «Pourquoi les prostituées peuvent travailler et nous pas?» Le coach sportif Thierry Kapp dénonce l’arbitraire de la Confédération et le fait que sa profession soit assimilée aux fitness. Arthur Grosjean

Le concept de sécurité prévoit que l’entraînement individuel se fait à distance et avec masque. SPTV

Pour un coach sportif, être tendu n’est pas une bonne chose. C’est pourtant ce qui arrive au Romand Thierry Kapp, 50 ans et membre du comité directeur de la Fédération suisse des personal trainers (SPTV), quand il entend les annonces du Conseil fédéral sur les activités qui peuvent rouvrir ou celles qui doivent rester fermées. Car il n’a toujours pas le droit d’exercer son métier à l’intérieur. Ce qui le sidère.

«Pourquoi les prostituées, les masseurs et les physiothérapeutes, par exemple, sont autorisés à continuer à travailler et ce, bien que leur activité nécessite un contact physique avec la clientèle, tandis que nous, avec notre concept de protection validé et dans le respect de toutes les mesures de protection, ne le sommes pas?» demande-t-il avec ses collègues de la fédération. Pour lui, il s’agit d’une décision arbitraire qui n’a aucun fondement.