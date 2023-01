Liberté, égalité, rave party – Pourquoi les «raves» séduisent encore Des centaines de personnes se sont retrouvées à Bulle lors d’une soirée illégale du Nouvel-An. Mais qu’est-ce qui motive les fêtards à se rendre au milieu de nulle part? Témoignages. Sonia Imseng

La fête sauvage de Bulle pour célébrer le Nouvel-An a été interrompue par la police. DR

«Il a fallu marcher deux heures et demie, ça montait beaucoup et j’en souffre encore, mais ça valait la peine.» Allan n’est pas mécontent d’être allé à une rave du Nouvel-An organisée dans la région de Bulle. Comme lui, des centaines de personnes ont fait le déplacement, depuis différents cantons et même depuis des pays voisins, pour commencer 2023 au son des sound systems installés dans une clairière. Une fête sauvage qui sera interrompue par la police.