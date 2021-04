Étude sur l’assurance invalidité – Pourquoi les Romands dépensent plus pour l’AI Avenir Suisse publie une analyse montrant les différences entre cantons dans la gestion de cette assurance sociale. Explications et réactions. Caroline Zuercher

En Suisse, neuf rentes sur dix sont dues à une maladie. Les maladies psychiques sont les plus importantes. Getty Images

En matière d’assurance invalidité (AI), les Suisses ne sont pas tous logés à la même enseigne. Dans une étude publiée ce mardi, Avenir Suisse a calculé les coûts qui incombent aux offices AI (rentes et mesures de réadaptation), jusqu’à la retraite des bénéficiaires. Le résultat a été pondéré par le nombre d’habitants de 20 à 59 ans. En moyenne nationale, on obtient 414 francs. Or, les cantons romands sont au-dessus. Ce montant est notamment de 574 francs pour Vaud et 503 francs pour Genève.

L’assurance invalidité en chiffres Afficher plus En 2019, les dépenses de l’AI se sont élevées à 9,5 milliards de francs. Avenir Suisse livre toutefois une autre estimation. Si on prend en compte d’autres prestations reçues par ces assurés (comme les prestations complémentaires), des frais médicaux et des indemnités perçues avant la rente, la facture grimpe à 24 milliards de francs. En 2019, 438’000 personnes percevaient des prestations de l’AI sous la forme de mesures de réadaptation, de rentes d’invalidité ou d’allocations pour impotent. Neuf rentes sur dix sont dues à une maladie. Les maladies psychiques sont les plus importantes. En 1995, elles représentaient 28% des nouvelles rentes. Cette proportion est passée à 43% en 2019. C.Z.