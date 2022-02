Biodiversité en danger – Pourquoi les ruches des villes menacent les abeilles sauvages La multiplication des ruchers urbains peut s’avérer néfaste, selon une étude. Un apiculteur y réagit et livre ses conseils. Emilien Ghidoni - Neuchâtel

Audric de Campeau entretient plus d’une dizaine de ruchers pour des particuliers. Ici, à Neuchâtel. Jean-Paul Guinnard

Devant ses ruches arborant le logo de la Banque cantonale neuchâteloise, Audric de Campeau a le regard fier. Son canotier vissé sur la tête cache un voile grillagé pour le protéger des piqûres. Quelques abeilles bravent l’hiver autour de lui dans ce jardin de la banque, à deux pas de la place Pury, à Neuchâtel. Apiculteur depuis plus de vingt ans, ce Français est établi dans le Val-de-Travers. Son entreprise Citizenbees installe et gère des ruches pour des sociétés et des particuliers depuis 2014. Et le succès est au rendez-vous.