Tokyo 2020 – Pourquoi les Suisses brillent tellement aux JO Les athlètes helvétiques abordent la deuxième semaine olympique avec douze médailles au compteur. Question de talent et de labeur, mais aussi d’état d’esprit. Jérôme Reynard Tokyo

La tenniswoman Belinda Bencic a remporté la médaille d’or en simple et l’argent en double. KEYSTONE

Douze médailles – dont neuf remportées par des femmes. À l’entame de la deuxième semaine des Jeux, la moisson helvétique est d’ores et déjà historique. Fantastique. Elle dépasse les espérances, l’objectif initial étant de «sept au moins». Soixante-neuf ans que la Suisse n’avait pas connu autant de succès aux JO. C’était à Helsinki en 1952. Et honnêtement, à Tokyo, il est permis de lorgner le total de breloques décrochées jadis en Finlande (14).

Pour aller titiller celui des joutes de 1948 à Londres (20) ou le record de 1924 à Paris (25), en revanche, ce sera compliqué. Tout indique que la deuxième semaine devrait être plus calme. Parce qu’il n’y a plus qu’un tiers environ de la délégation helvétique en lice. Et parce que hormis l’hippisme, où l’on peut compter sur les Nos 2 et 3 mondiaux (Martin Fuchs et Steve Guerdat), il n’y a pas vraiment de compétitions que les athlètes au passeport rouge à croix blanche aborderont avec le statut de favori.