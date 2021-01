Épidémie de Covid – Pourquoi les vaccins suscitent la méfiance de certains soignants Entre manque d’information et scepticisme, le rôle des médecins de famille pourrait être décisif dans la campagne de vaccination. Cécile Denayrouse

Le vaccin Pfizer/BioNTech inquiète aussi une partie du personnel soignant. AFP

Jamais vaccin n’aura suscité d’aussi vives discussions autour de la table de Noël. Seringue ou pas seringue? Il y a ceux qui se déclarent d’emblée pro-piqûre et semblent prêts à se jeter sous l’aiguille dès demain. Et il y a les autres, ceux qui doutent, qui hésitent, qui trouvent ce vaccin trop rapide pour être honnête. Parmi eux, de nombreux membres du corps médical. Dans le secret des consultations, ces soignants sceptiques – qui s’expriment sous le couvert de l’anonymat – pourraient bien peser plus lourd que prévu sur la campagne de vaccination.