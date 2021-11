Polémique en France – Pourquoi l’ex-otage Sophie Pétronin est-elle retournée au Mali? L’humanitaire française, libérée en octobre 2020 après quatre ans de captivité, est retournée secrètement et illégalement au Mali il y a huit mois, au grand dam des autorités françaises. Yannick Van Der Schueren

Libérée lors d’un échange impliquant la remise en liberté de 200 djihadistes, Sophie Pétronin retrouve son fils Sébastien Chadeau-Pétronin à Bamako, le 8 octobre 2020. AFP

Le Quai d’Orsay a tout fait pour qu’elle n’obtienne pas son visa. Mais pas de quoi décourager la vieille dame. Lors de sa libération en octobre 2020, après quatre ans passés en captivité aux mains d’un groupe d’islamistes affilié à Al-Qaida, l’humanitaire franco-suisse de 76 ans Sophie Pétronin n’avait pas caché son intention de retourner au Mali. C’est fait. L’ex-otage vit depuis le mois de mars dans la capitale, Bamako. Et contrairement aux affirmations de nombreux médias en début de semaine, «elle est en bonne santé et n’est pas portée disparue», explique sur TV5Monde Anthony Fouchard, journaliste et auteur du livre «Il suffit d’un espoir», consacré à cette affaire, qui a pu la joindre ce mardi par téléphone.