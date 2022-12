Les pages des livres que je fais défiler devant les yeux brillants de ma fille d’une année sont pleines d’images d’animaux et de nature sauvage. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que cet orang-outang dont elle essaie d’imiter le cri a presque disparu, que ces coraux colorés qu’elle admire sont condamnés et que ces cochons qui l’amusent tant mènent pour la plupart une existence d’indicible souffrance. Un jour, il faudra lui expliquer que c’est la contrepartie de l’extrême abondance offerte par le monde libéral dans lequel nous vivons.

Le libéralisme est efficace pour faire baisser les prix et générer de la richesse matérielle. Il nécessite pour ce faire un maximum de liberté individuelle (économique à tout le moins) et un minimum d’entraves commerciales. Ce pacte entre liberté et croissance, qui remonte à la révolution industrielle, apparaît de plus en plus incompatible avec la préservation de l’environnement.

«Il n’y a pas grand plaisir à considérer un monde où il ne resterait rien de livré à l’activité spontanée de la nature.» John Stuart Mill, penseur libéral dans ses «Principes d’économie politique» (1848)

Dans un modèle économique libéral, il vaut mieux importer des noix de Chine plutôt que d’en produire en Suisse, les ados fument des cigarettes électroniques jetables et on peut aller skier à Zermatt depuis Berne en hélicoptère. Les coûts environnementaux sont ignorés. Les autres espèces aussi. Le reste du vivant n’a aucune valeur selon cette doctrine qui est aussi «humaniste» dans le sens où seul Homo sapiens est digne d’intérêt, et encore.

Or les coûts sont astronomiques. Rien que dans notre pays, plus d’un tiers des espèces d’animaux, de plantes et de champignons sont menacées ou déjà éteintes. Près de la moitié des milieux naturels qui demeurent sont en danger. Et nous pouvons déjà dire adieu aux glaciers ainsi qu’à certaines rivières, ce qui, ajouté à la sécheresse, compliquera l’approvisionnement en eau.

Fuite en avant

Les libéraux ne peuvent admettre ces problèmes, car cela contredit leur mantra selon lequel le marché résout tout. C’est pourquoi ils nous expliquent que la solution est de devenir encore plus riche. Avec des digues et des OGM, tout ira bien. Selon eux, la moindre régulation entraînera un retour à l’âge de pierre. Mais au vu des ressources naturelles de la Terre, il serait très facile d’y vivre convenablement, tout en gérant ces ressources avec sagesse et responsabilité.

En 1848 déjà, le théoricien libéral britannique John Stuart Mill s’inquiétait des excès de ce système. Il mettait en garde contre la tentation de la croissance perpétuelle, qu’il appelle «l’état progressif», dont «le but lui-même fuit devant nous».

Pour lui, le passage à «l’état stationnaire» est inévitable et même désirable. «Il n’y a pas grand plaisir à considérer un monde où il ne resterait rien de livré à l’activité spontanée de la nature», écrit-il dans ses «Principes d’économie politique». «Si la Terre doit perdre une grande partie de l’agrément qu’elle doit à des objets que détruirait l’accroissement continu de la richesse et de la population […], j’espère sincèrement pour la postérité, qu’elle se contentera de l’état stationnaire longtemps avant d’y être forcée par la nécessité.»

