Immuno-oncologie – Pourquoi l’immunothérapie contre le cancer ne marche pas chez tous Le Pr Mikaël Pittet étudie les facteurs d’efficacité de ce traitement contre le cancer. Une leçon inaugurale à suivre en ligne ce jeudi. Luce Jaccard

Mikaël Pittet, professeur ordinaire au Département de pathologie et immunologie de la Faculté de médecine de l’UNIGE. DR

Ce professeur Pittet là est moins connu du grand public que son homonyme infectiologue Didier. Il y a donc tout à découvrir de Mikaël Pittet, professeur ordinaire au Département de pathologie et immunologie de la Faculté de médecine de l’UNIGE depuis septembre. Ce titulaire de la chaire Fondation ISREC en onco-immunologie donne ce jeudi une leçon inaugurale en ligne sur l’immunothérapie du cancer. Cette leçon sera donnée en français et s’adresse au grand public, il y abordera les espoirs suscités par cette thérapie. Contrairement à la chimio par exemple, qui se focalise sur les cellules cancéreuses depuis des décennies, elle se concentre sur les cellules normales, ou immunitaires, avec lesquelles elles cohabitent. Et les libère de leurs freins. Ces dernières sont capables de contrôler la progression des tumeurs, dans un sens ou dans un autre, et ont donné des résultats qualifiés de spectaculaires sur des patients en échec de traitement. Entretien.