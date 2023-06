Première ministre «paillasson» – Pourquoi Macron s’essuie-t-il les pieds sur Elisabeth Borne? Contradiction, rebuffades, recadrage, le président Macron multiplie les piques envers sa première ministre. Stratégie ou aveu d’impuissance? Alain Rebetez - Paris

Elisabeth Borne a été recadrée par le président en plein Conseil des ministres pour avoir dit qu’elle ne croyait «pas du tout à la normalisation du RN» et que ce parti était «héritier de Pétain». Paris, 8 mai 2023. Ludovic MARIN/POOL/AFP

Elle apparaît comme toujours: un peu raide, précise dans ses formulations et technique dans ses énumérations. Elisabeth Borne, lundi après-midi, présentait les conclusions du Conseil national de refondation sur le droit au logement. L’attente était énorme, car les problèmes ont considérablement augmenté ces dernières années: moins de nouveaux logements sociaux, explosion des listes d’attente, tensions sur le marché de la location. Avec la hausse des taux hypothécaires, c’est tout le secteur immobilier qui craint une crise et des centaines de milliers d’emplois perdus. Face à ces craintes, Elisabeth Borne renvoie les promoteurs aux lois du marché et annonce quelques mesures, loin, très loin des attentes. Elle sait que les critiques seront féroces, mais elle fait face, imperturbable.