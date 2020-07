Espèces menacées – Pourquoi nos arbres sont en danger Les surfaces boisées augmentent, mais c’est la forêt qui cache l’arbre: en Europe, près de la moitié des espèces seraient menacées. De raréfaction, voire d’extinction. Nicolas Poinsot

L’épicéa, géant des forêts… mais aux pieds d’argile: il souffre des attaques du bostryche, un insecte ravageur. Getty Images

Ils font partie de notre quotidien, parfois depuis des décennies, comme des éléments immuables de notre paysage. Mais ce constat n’est qu’une impression. Car pour les arbres, la vie est loin d’être un long fleuve tranquille. Et leur futur n’est pas vraiment réjouissant. Réchauffement climatique, maladies émergentes, urbanisation galopante ou encore appauvrissement des écosystèmes… À cause de ces fléaux, plus de 40% des espèces d’arbres sont désormais considérées comme menacées sur notre continent, alertait récemment un rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).