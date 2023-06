Réchauffement climatique – Pourquoi nos avions volent de travers et polluent inutilement La complexité de l’espace aérien engendrerait 10% d’émissions de CO₂ supplémentaires. Une réforme permettrait de régler le problème, mais elle n’avance pas. Théophile Simon

Selon la Commission européenne, un avion de ligne européen parcourt en moyenne 42 km de plus que nécessaire. KEYSTONE

Les pilotes du vol Lisbonne-Genève de la compagnie Swiss aiment visiblement les chemins détournés. Après avoir décollé de la capitale portugaise, ce mercredi 31 mai, l’Airbus de la compagnie helvétique met le cap sur la Suisse et monte tranquillement vers son altitude de croisière. Arrivé à proximité du Pays basque, l’appareil effectue soudain un virage vers le sud-est et prend la direction de Barcelone. Huit minutes plus tard, l’avion repique vers le nord, franchit les Pyrénées, survole la ville de Lourdes et s’élance au-dessus du Périgord. Puis il met le cap vers Grenoble, effectue un dernier virage et se pose à l’aéroport de Cointrin.