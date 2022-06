Faut que ça brasse – Pourquoi n’y a-t-il qu’une bière du terroir vaudois? Une seule mousse est labellisée. Mais les brasseries proposent de véritables produits de proximité. Notre nouvelle rubrique «Faut que ça brasse» explore l’univers brassicole. Raphaël Ebinger

La Brasserie du Jorat produit la seule bière labellisée produit du terroir, la bien nommée La Vaudoise. À part la levure, tous les ingrédients sont issus de l’agriculture du canton. JEAN-PAUL GUINNARD

Le nombre de microbrasseries explose dans le canton comme à peu près partout sur la planète. Et pourtant, il n’y aurait que deux bières vaudoises à pouvoir se targuer d’être des produits du terroir. C’est le Conseil d’État qui le dit: «Si l’on s’intéresse de plus près à la provenance des produits entrant dans la production de bière, il est constaté qu’ils n’ont souvent de vaudois que l’eau et l’origine du producteur.» Relevant que deux seules mousses sont labellisées «Terre vaudoise», l’autorité renonce à en désigner une comme «bière d’honneur du Conseil d’État», comme elle le fait pour le vin.