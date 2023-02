Concerts au Stade de Genève – Pourquoi on ne voit plus de stars internationales à La Praille Hormis Mylène Farmer cet été, les grandes tournées ne trouvent pas leur compte à Genève. Le stade est trop petit, et sa logistique compliquée fait perdre du temps (et de l’argent) aux artistes. Fabrice Gottraux

Stade de Genève, 31 mai 2012. Construction de la scène pour le concert de Johnny Hallyday donné le 2 juin 2012. YVAIN GENEVAY

Qu’ont en commun The Police, Céline Dion et Bruce Springsteen? Mondialement connus, tous trois ont joué au Stade de Genève. Respectivement en 2007, 2008 et 2013. Depuis, aucune star internationale ne s’est plus jamais produite à La Praille. Et la probabilité qu’un tel scénario se reproduise reste presque nulle.