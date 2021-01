Lutte contre le Covid-19 – Pourquoi Vaud est-il vice-champion des quarantaines Quelque 4500 personnes sont actuellement concernées. Le Canton évoque l’efficacité du traçage et l’élargissement des mesures, début janvier. Romaric Haddou

Le médecin cantonal Karim Boubaker et la conseillère d’État Rebecca Ruiz. KEYSTONE

Après Zurich, Vaud est le canton qui recense le plus de quarantaines liées au Covid-19. Le Département de la santé et de la cohésion sociale (DSAS) indique qu’au 24 janvier, 4027 personnes étaient concernées, en lien avec des malades identifiés. Un nombre auquel il faut ajouter les quarantaines au retour de voyage dans des pays considérés à risque. Le total avoisine alors 4500 personnes. À noter qu’un décalage peut exister avec les données fournies par l’Office fédéral de la Santé publique en raison d’un délai dans la saisie et la consolidation des chiffres.