De Liverpool à Lyon – Pourquoi Xherdan Shaqiri a fait le bon choix en rejoignant l’OL Rolf Fringer, Alex Comisetti et Steve von Bergen applaudissent la décision de la star de l’équipe de Suisse de rejoindre le club de Ligue 1. À certaines conditions toutefois. André Boschetti

À Lyon, Xherdan Shaqiri devrait avoir davantage de responsabilités et de temps de jeu qu’à Liverpool. Ce qui serait un grand atout supplémentaire pour l’équipe de Suisse. KEYSTONE

Xherdan Shaqiri a paraphé ce lundi un contrat de trois ans avec l’Olympique Lyonnais. Après la Suisse (Bâle), l’Allemagne (Bayern), l’Italie (Inter) et l’Angleterre (Stoke et Liverpool), l’international suisse de 29 ans aux 96 sélections (26 buts) s’apprête donc à découvrir son cinquième championnat européen, mais surtout le quatrième du «big five» continental.

Un parcours magnifique, et presque unique pour quelque joueur que ce soit. D’autant plus qu’en douze ans de carrière, Shaqiri compte déjà un palmarès des plus enviables avec, entre autres, deux Ligues des champions (Bayern et Liverpool) et sept titres nationaux dans trois pays différents.