Tensions dans l’industrie du papier – Pourra-t-on imprimer le Goncourt? La question qui revient en boucle ces derniers jours en France voisine, où le marché du papier serait au bord de l’implosion, au sortir du confinement de l’an dernier. Au point de semer le doute sur la disponibilité du fameux prix, révélé ce mercredi. Erwan Le Bec

En Suisse, la dernière usine de fabrication de papier s’appelle Perlen; elle est basée à Zurich. KEYSTONE

On connaîtra ce mercredi le nouveau titulaire du Goncourt 2021, dont les quatre derniers finalistes sont Christine Angot (Le voyage de l’Est), Sorj Chalandon (Enfant de salaud), Mohamed Mbougar (La plus secrète mémoire des hommes) et Louis-Philippe Dalembert (Milwaukee Blues). Mais reste une autre question. Y aura-t-il assez de papier pour imprimer l’ouvrage vainqueur?

L’an dernier, Hervé Le Tellier (L’anomalie) s’était hissé au rang des meilleures ventes de l’histoire du prix Goncourt, avec plus de 633’000 exemplaires, confirmant s’il était nécessaire l’effet démultiplicateur du prix littéraire.