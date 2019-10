Poussez la porte des châteaux

C’est en trois langues, «Jouer! Giocare! Spielen!» que l’association Les châteaux suisses, fondée en 2014, lance le thème de sa quatrième journée nationale, dimanche 6 octobre. Forte de 21 bâtisses historiques dans dix cantons et trois régions linguistiques, elle s’apprête à accueillir deux nouveaux venus l’année prochaine. «Nous nous sommes fixé un maximum de 30 châteaux», explique Marco Castellaneta, président de l’association faîtière. Pour être membre, chaque lieu doit remplir les critères du Conseil international des musées (ICOM), notamment être une institution publique, située proche d’une ville et ouverte entre cinq et six jours par semaine.

La Journée des châteaux est l’occasion de mettre en lumière ces sites chargés d’histoire à travers une thématique relativement large capable de se décliner aussi bien dans un écrin moyenâgeux que baroque. Après la mise en avant du patrimoine culturel en 2018, le jeu, et ses multiples formes, est à l’honneur dans les châteaux vaudois (lire ci-contre) et ailleurs en Suisse. «Le public est toujours plus présent à la manifestation, souligne le président. Elle a vu sa fréquentation augmenter de 20% pour atteindre 12 000 visiteurs l’année dernière.»

Les fleurons tels Gruyères et Chillon restent les plus populaires bénéficiant d’une reconnaissance à l’international. «Nous constatons que la Suisse est de plus en plus considérée comme un pays de châteaux et châteaux forts. En 2018, nous avons pu attirer plus d’un million de visiteurs.»

Divers lieux à travers la Suisse Di 6 octobre (10 h-17 h) chateauxsuisses.ch