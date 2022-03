Boris Johnson se livre – «Poutine a commis une erreur, il a sous-estimé les Ukrainiens»

Le premier ministre britannique voit un parallèle entre le maître du Kremlin et l’ancien leader serbe Slobodan Milosevic. Interview exclusive.

«Au milieu de la nuit, j’ai été réveillé par le pauvre Volodymyr Zelensky, extrêmement préoccupé par ce qui se passait à la centrale nucléaire de Zaporijjia», confie le premier ministre britannique, Boris Johnson, aux journalistes venus l’interviewer, ce vendredi, pour les quotidiens européens du réseau LENA, dont est membre la «Tribune de Genève».

Quelques heures plus tôt, la plus grande centrale atomique d’Europe venait d’être frappée en Ukraine par les forces russes. Le leader du Royaume-Uni s’inquiète de ce Vladimir Poutine instable qui s’est jeté dans une impasse dont il ne sait comment sortir, et qui redouble de violence en «pulvérisant des populations innocentes».